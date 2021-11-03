محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي المتنقل بقرية شبرا بخوم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة قويسنا، التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين بقرية شبرا بخوم، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة المنوفية لتحسين الخدمات العامة المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر جولة المحافظ بالمركز المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ومدير المركز التكنولوجى بالمركز.

واستمع المحافظ إلى شرح عن آليات وطرق تشغيل المركز التكنولوجى المتنقل والخدمات التى يقدمها والذى يعمل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية لتقديم خدمات مميزة.

ويهدف المركز إلى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد مما يساهم فى تحقيق سبل الراحة للمواطنين والوصول إلى جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، ومن أهم الخدمات التي يقدمها استخراج " رخص المباني والمحلات " وغيرها فضلاً عن ربطه بالمركز التكنولوجي بالمدينة.

ووجه المحافظ رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجى بضرورة تفعيل خدمات المركز المتنقل على أرض الواقع مع التوسع فى الخدمات المقدمة لتشمل القرى المجاورة .



كما تفقد محافظ المنوفية مركز تلقي تطعيم لقاح كورونا بالمركز الصحي بقويسنا لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين وفقاً لخطة الدولة الشاملة لتطعيم جميع الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا، رافقه الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، ومدير الإدارة الصحية بقويسنا.



وتابع محافظ المنوفية انتظام سير العمل داخل المركز والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني وغرف الجرعة الأولى والثانية للتأكد من توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما حرص المحافظ على تفقد غرف تسجيل البيانات والمراجعة للوقوف على نسب الإقبال.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بفصل أعمال مركز اللقاح عن أعمال المركز الصحي مع زيادة عدد الاستراحات لاستيعاب المواطنين ومنعاً للتكدس حفاظاً على الصحة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على انتظام العمل بجميع مراكز اللقاح على مستوى المحافظة وتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين وأن جميع أنواع اللقاحات آمنة وفعالة ، كما يتم يتم إصدار بطاقات رقمية للمسافرين والمقيمين داخل مصر بناءً على رغبتهم لإثبات موقفهم من التطعيم.

وأشار إلى أن عدد المراكز الثابتة بلغ (100) مركز و(200) فرقة متحركة ، فضلاً عن القيام بحملات تجوب قرى ومراكز المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتطعيمهم بالمساجد الكبرى والكنائس بهدف التوسع في تطعيم أكبر عدد من فئات المجتمع.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على توفير أوجه الدعم اللازمة للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.