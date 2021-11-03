غدا.. منتجو النفط الخام في "أوبك+" يجتمعون لتحديد مستوى إنتاج ديسمبر المقبل

تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها المستقلون "أوبك +" غدا الخميس الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لوزراء الطاقة في المجموعة التي تضم 23 منتجا، لتحديد مستوى إنتاج شهر ديسمبر المقبل.



وقالت مصادر في منظمة أوبك اليوم "الأربعاء" إن الاجتماع يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ويناقش وضع السوق النفطية في ضوء تطورات التعافي من أزمة جائحة كورونا.



وذكرت مصادر المنظمة أن الاجتماع الذي يعقد بشكل شهري يهدف إلى تقييم تطورات العرض والطلب والمخزونات وتحديد مستوى الإمدادات النفطية لشهر ديسمبر المقبل.



يذكر أن المجموعة اتفقت في يوليو الماضي على إجراء زيادات شهرية بنحو 400 ألف برميل يوميا حتى أبريل 2022 نظرا لتعافي السوق من أزمة جائحة كورونا .