الرئيس العراقي يدعو لغلق الثغرات أمام داعش

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الى غلق الثغرات أمام داعش، مشددا على عدم الاستخفاف بخطورة "الإرهاب".

وبحسب وسائل إعلام عراقية استقبل برهم صالح وزير الدفاع جمعة عناد سعدون اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي .

وبحث الجانبان "التطورات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترسيخ الأمن والاستقرار"، وفقا للبيان.

وحسب بيان الرئاسة ، أن برهم صالح شدّد على "أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضد الإرهاب، ومنع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعي والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين.".