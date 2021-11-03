بعد حفلة ويجز.. رئيس قسم الصدر بقصر العيني يحذر من انتشار كورونا بشكل كبير

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، من تهاون بعض المواطنين، في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن التجمعات والحفلات خطرة على صحة المواطنين، وتعرضهم للإصابة بكورونا.



وكان مغني الراب ويجز وعفروتو، أحيا حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة 29 أكتوبر، على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس، حضره الآلاف من المواطنين.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن مثل تلك التجمعات الكبيرة غير الملتزمة بالإجراءات تزيد من فرص نقل عدوى كورونا، خاصة مع طول مدة الحفل، لافتا إلى أن الكورونا سهلة وسريعة الانتشار وبذلك تهدد حياة عدد كبير من الحضور.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على أن كورونا لا زالت مستمرة بموجتها الرابعة، ويجب الحذر واتباع التعليمات الطبية اللازمة حتى لا نساعد في انتشار الفيروس.