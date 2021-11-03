محافظ المنيا: إعداد غرفة عمليات بالمحافظة لمواجهة مستجدات الأمطار والسيول

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إعداد غرفة عمليات بالمحافظة لمواجهة مستجدات الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معها عن طريق مخرات معدة لهذا الأمر.

وأضاف أسامة القاضي، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن برنامج التنمية فى صعيد مصر يجب أن يتضمن مشاركة اجتماعية، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ وتأهيل القري داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير معيشة أفضل للمواطنين.

في سياق أخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن اللقاحات الأن متوفرة بكل أنواعها، مشيرا إلى أن هناك 26 مركز لتلقي اللقاح فى المحافظة، إلى جانب 18 مركز شباب، و40 فرقة متنقلة تجوب كافة المراكز والقرى.

وأضاف أن المواطن يقوم بالتسجيل للقاح ويتم تطعيمه فى نفس الوقت، موضحا أنه يتم إستهداف حوالي 3 ملايين مواطن بالمحافظة، وتم تطعيم حوالي مليون حتي الآن.

وناشد محافظ المنيا جميع المواطنين، التوجه لمراكز اللقاحات لتلقيه، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر لن يدخل موظف مقر عمله إلا إذا أخذ اللقاح.