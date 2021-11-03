النشرة الدينية| لكل من يعاني التقطيع في الصلاة إليك الحل الفعال.. وهل يجوز جمع الصلوات الخمس بسبب الدروس والعمل.. وأفضل صلاة بعد الفريضة.. وهل الصدقات تمحو الذنوب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثر من المواطنين في القسم الديني، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة .. إليك الحل الفعال

قدم الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حلا سريعا وفعالا لكل من يعاني من عدم الانتظام في الصلاة ولا يداوم عليها.

وقال الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجله له: "ماذا أفعل حتى أنتظم في الصلاة؟"، إنه يجب على الإنسان أن يقاوم هوى نفسه وأن يكون لديه همة وعزم والاستعانة بالله تعالى وأن يلجأ إلى الله جل شأنه داعيًا ..التفاصيل اضغط هنا





هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد بسبب الدروس والعمل ؟

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أنه ... التفاصيل اضغط هنا



حكم دخول الحمام بسلسلة عليها لفظ الجلالة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يدخل الحمام مرتديًا «سلسلة» مكتوبًا عليها آية قرآنية.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «ما حكم دخول الحمام بسلسلة عليها الله أكبر؟»، أن الإنسان إذا خلع السلسلة ...التفاصيل اضغط هنا



أفضل صلاة بعد الفريضة .. تعرف عليها وكيفية آدائها

أفضل صلاة بعد الفريضة .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)؛ أخرجه مسلم.

وأشار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم درجات المصلِّين بالليل، فيما رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، دُلَّنِي على عملٍ يُدخِلني الجنة ويُباعدني عن النار، فقال: (لقد سألتَ عن عظيم، وإنه يسير على مَن يسَّره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة)، إلى أن قال: ... التفاصيل اضغط هنا



هل الصدقات تمحو الذنوب ؟.. الإفتاء توضح

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقات الجارية تمحو الذنوب لقوله تعالى {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

وأضاف "ممدوح"، خلال البث المباشر، أن الصدقة الجارية لا تكفى عن كفارة اليمين، فكفارة اليمين ... التفاصيل اضغط هنا