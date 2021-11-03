الحبس سنة.. عقوبة منتحل صفة موظف خدمة عملاء

تعتبر جريمة النصب، من الجرائم المنشرة فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة النصب من خلال توقيع عقوبات على المتهم فى هذه الجريمة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما في مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى الاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنوك من خلال الاتصال الهاتفى العشوائي بالمواطنين و إيهامهم بأنه أحد موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك مدعياً لهم سبب الإتصال تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والمربوطة على حساباتهم البنكية ويتمكن من خلال ذلك الحصول على بيانات تلك البطاقات وقيامه عقب ذلك بإستخدام تلك البيانات المستولى عليها فى عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى وشراء بضائع ومنتجات تجارية (الأجهزة الإلكترونية – الهواتف المحمولة الحديثة – إكسسوارات هواتف).

كما أضافت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بإجراء العديد من العمليات الشرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هواتف محمولة ويقوم بإثبات إسم وعنوان وهمي على الموقع الإلكترونى للشركة ويتقابل مع مندوبي تلك الشركات بأماكن عامة بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده أمام إحدى المحلات التجارية لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وعثر بحوزته على (عدد 8 هواتف محمولة جديدة بقيمة مبلغ 80 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى – إكسسوارات هواتف محمولة – هاتف محمول "المستخدم فى نشاطه الإجرامى بالإتصال بالضحايا" – عدد 2 عبوة كرتونية منسوبة لإحدى شركات التسوق الإلكترونى).

بفحص الهاتف المحمول تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى على النحو التالى : (رسائل نصية مرسلة من شركات التسويق الإلكترونى تحوى أكواد لتنفيذ العمليات الشرائية بتلك الشركات – صور للعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة إلكترونية جديدة - إيصالات إستلام منسوبة لشركات التسويق الإلكترونى تفيد إستلام المتهم الشحنات بإسم منتحل) ، و بمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب فى قانون العقوبات

تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وطبقا لـ قانون العقوبات أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتنص المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".