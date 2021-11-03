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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تصنف 4 شركات في 3 دول كمهددة لأمنها

بخلاف الصين.. واشنطن تصنف 4 شركات في 3 دول كمهددة لأمنها

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية

صنفت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 4 شركات في إسرائيل وروسيا وسنغافورة كمهددة لأمنها، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، ألغت السلطات الأمريكية، الترخيص الممنوح لفرع الشركة الصينية "تشاينا تليكوم" للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاطر "كبيرة" على الأمن القومي.

وأمهلت اللجنة الفيدرالية للاتصالات "تشاينا تليكوم" ستين يوما لوقف خدماتها في الولايات المتحدة حيث تعمل الشركة الصينية منذ عشرين عاما، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت اللجنة في بيان إن "امتلاك الحكومة الصينية شركة تشاينا تليكوم وسيطرتها عليها يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي وتطبيق القانون".

وأضافت أن شركة "تشاينا تليكوم" والحكومة الصينية يمكنهما "الوصول إلى الاتصالات الأميركية أو تخزينها أو قطعها أو تحويلها ما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة".

وشددت  اللجنة الأمريكية على أن "تعزيز الأمن القومي جزء لا يتجزأ من مسؤوليات الهيئة للدفاع عن المصلحة العامة وعملنا اليوم يتوافق مع هذه المهمة".

وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها الأربعاء.

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