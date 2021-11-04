صدعوني.. أب يحقن طفليه بالهيروين ويتخلص منهما

باتت المخدرات هي المتهم الأول و الرئيسي في مجتمعنا و ارتفعت وتيرة العنف و الجرائم بسبب تفشي المخدرات بين الشباب و معظم الأوساط المجتمهعية في الوقت الحالي وصل إلأيها وباء تعاطي المخدرات.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن جريمة قتل منفذها أب لطفلين في بريطانيا، أثارت جدب واسع بين المواطنين و ذلك بسبب تعاطي الأب لمخدر الهيروين و حقنه لأطفاله أثناء جلوسه بمفرده معهم بالمنزل دون وجود والدتهم .



استغل الأب غياب الأم، و قام بحقن أطفاله الاثنين بالهيروين ، و حينما وجهت له الشرطة التهمة لم ينكر و اكد أنه قام بذلك بسبب إزعاجهم المستمر له و أنه استغل غياب والدتهم حتى لا تمنعه عما كان يفكر به .



وبحسب التحريات الشرطية حول المتهم، فإنه كان يتعاطي المخدرات منذ فترة ، و سبق له بأنه دخل مصحة لعلاج الإدمان لعلاجه من إدمان الهيروين إلا أنه كان بلا فائدة و انتكس و عاد أسو مما كان .



جدير بالذكر أن التقرير الطبي الذي أرسلته المستشفى لضمه لتحقيقات الشرطة، أفاد بأن الاطفال تعرضوا للعنف المنزلي على يد الأب بسبب وجود علامات لكدمات حول عنق و ظهر الأطفال،و ذكر التقرير ان الطفلين كانا يخضعا لهيئة مسئولة عن حماية القصر لحمياتهم من أي شكل من أشكال العنف .

