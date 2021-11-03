عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء أعمال الحفر والعمل بأساسات الداون تاون في العلمين

صدى البلد

بدأ صباح اليوم، الأربعاء، العمل في أساسات أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، الذي تنفذه الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وينقسم مشروع "أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة" إلى خمسة أقسام: تي01، دي01، دي01 م، دي02، دي02م، حيث تم تشغيل 23 شاحنة نقل التراب و11 حفارة لتسريع أعمال الحفر بشكل متوازٍ على مدار الـ24 ساعة.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، هى باكورة المدن الجديدة فى الساحل الشمالى، ولها دور فى جذب الكثافات السكانية، وهى ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة - الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.
 

أبراج الداون تاون العلمين الجديدة الصينية العامة للهندسة المعمارية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: أدعو الدول العربية والأفريقية لعقد تحالفات استراتيجية لتنمية حركة التجارة.. فيديو

النيابة العامة تهيب بالمواطنين عدم تداول مقاطع جريمة الإسماعيلية

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت و17 آخرين فى قضية الأثار الكبرى

أيهما تقدم.. طاعة الأم أم طاعة الزوج ؟

فضل موت يوم الاثنين.. أمور عظيمة تكشفها الإفتاء

إصابات هائلة.. تحذير خطير من وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

طوارىء بـ القطبين .. قرار موحد فى الأهلى والزمالك قبل القمة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الأمر بات مقلقا.. إلغاء الرحلات الجوية في الصين

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

فيديو

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ