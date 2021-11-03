محافظ بني سويف يتفقد إحدى مدارس الثانوية العامة بسمسطا

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمدينة سمسطا؛ للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي، بحضور النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ، ناصر سيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتجول محافظ بني سويف، داخل فصول المدرسية، وأجرى حواراً مع المعلمين وطالبات المدرسة، للتعرف إلى كيفية توصيل المعلومة للطالب، وقام بالاطلاع على سجلات الحصص المدرسية والمدون بها شرح الدروس المقدمة للطالبات، وحثهن على التزود بالعلم والمعرفة وممارسة الأنشطة المدرسية لصقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن.

وأكد محافظ بني سويف، على إدارة المدرسة باستمرار الالتزام بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدرسة لمواجهة الأمراض والأوبئة وحفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على أهمية تكثيف حملات التوعية ونشر الوعى بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد لضمان انتظام العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

كما وجه محافظ بني سويف باتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تفعيل منظومة التابلت بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة الحديثة، مطالبا بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية بالوزارة، لتذليل أية عقبات موجودة أو طارئة على المنظومة التعليمية مع نظام الثانوية العامة الجديد.

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