بسبب ثلاجة .. سيدة تطرد زوجة ابنها في أول أيام الزواج

علاقة والدة الزوج بزوجته في بعض الأحيان تشوبها الاضطرابات و تحتاج للحكمة في التعامل من الطرفين سواء من الزوجة، أو من الحما الا أن بعض الخلافات قد تكتب كلمة النهاية للزواج و تهدم المنزل .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة قامت بطرد زوجة إبنتها من منزل الزوجية بعد علمها أن الثلاجة تحتاج للصيانة و اتهمت زوجة إبنها أنها فشلت في التعامل معها و هي السبب في حاجتها للصيانة .



قالت الشابة أنها أخبرت والدة زوجها عن طريق الصدفة أن الثلاجة تحتاج إلى الصيانة، و فوجئت برد فعل غريب من والدة زوجها التي انتهرتها و قامت بتوجيه اللوم إليها و أنها فشلت في التعامل مع الثلاجة .

أشارت الشابة إلى أن الصدمة في الأمر، أنها كانت على وشك الاقتناع بأنها السبب في العطل الذي حدث في الثلاجة، إلا أن الشركة أرسلت مندوب للصيانة و أخبرها أنه قام بتصليح تلك الثلاجة منذ قرابة 3 أشهر و ان الغمر الافتراضي لها قد انتهى .

جدير بالذكر أن الصدمة الحقيقية بالنسبة للشابة أن حماتها أخبرتها مرارا و تكرارا أن الثلاجة كانت جديدة و أن زوجة إبنها هي أول من تعامل معها و اكتشفت من مندوب الصيانة أن الثلاجة قديمة و لكن اتصلت سيدة يبدو أنها والدة زوجها بالشركة منذ فترة لصيانة الثاجة و إستبدال كل القطع التالفة و لكن أخبرها مندوب الصيانة أنها ستحتاج للصيانة في وقت لاحق لأنها هناك قطع بالية بها ستفسد بعد فترة من استخدامها و أنها ليست جديدة كما ادعت حماتها .