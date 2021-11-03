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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ثلاجة .. سيدة تطرد زوجة ابنها في أول أيام الزواج

صدى البلد

علاقة والدة الزوج بزوجته في بعض الأحيان تشوبها الاضطرابات و تحتاج للحكمة في التعامل من الطرفين سواء من الزوجة، أو من الحما الا أن بعض الخلافات قد تكتب كلمة النهاية للزواج و تهدم المنزل . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة قامت بطرد زوجة إبنتها من منزل الزوجية بعد علمها أن الثلاجة تحتاج للصيانة و اتهمت زوجة إبنها أنها فشلت في التعامل معها و هي السبب في حاجتها للصيانة . 

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قالت الشابة أنها أخبرت والدة زوجها عن طريق الصدفة أن الثلاجة تحتاج إلى الصيانة، و فوجئت برد فعل غريب من والدة زوجها التي انتهرتها و قامت بتوجيه اللوم إليها و أنها فشلت في التعامل مع الثلاجة . 
أشارت الشابة إلى أن الصدمة في الأمر، أنها كانت على وشك الاقتناع بأنها السبب في العطل الذي حدث في الثلاجة، إلا أن الشركة أرسلت مندوب للصيانة و أخبرها أنه قام بتصليح تلك الثلاجة منذ قرابة 3 أشهر و ان الغمر الافتراضي لها قد انتهى  . 
جدير بالذكر أن الصدمة  الحقيقية بالنسبة للشابة أن حماتها أخبرتها مرارا و تكرارا أن الثلاجة كانت جديدة و  أن  زوجة إبنها هي أول من تعامل معها و اكتشفت من مندوب الصيانة أن الثلاجة قديمة و لكن اتصلت سيدة يبدو أنها والدة زوجها بالشركة منذ فترة لصيانة الثاجة و إستبدال كل القطع التالفة و لكن أخبرها مندوب الصيانة أنها ستحتاج للصيانة في وقت لاحق لأنها هناك قطع بالية بها ستفسد بعد فترة من استخدامها و أنها ليست جديدة كما ادعت حماتها .

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