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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء المول التجاري بمدينة سمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع المول التجاري بشارع 26 يوليو بمدينة سمسطا.

 

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والوقوف على مستجدات وسير الأعمال به، في جولة رافقه خلالها :النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ،ناصر سيف  رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة سمسطا.

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وناقش محافظ بني سويف مجمل الأعمال التي تم تنفيذها بالمركز التجاري " المول"،المقام على مساحة 340 متراً "كانت تستغل كسويقة بها باكيات خضار من الصاج" حيث تم إنشاء مبنى مكون من دور أرضى و4 علوي ،يشمل الدور الأرضى 8 محلات تجارية وجراج ، فيما يضم الدور الأول علوي صالة مفتوحة "مول تجاري" بينما تضم  الأدوار من الثاني للرابع 15 وحدة إدارية" 5 بكل دور"، وكل دور عبارة عن غرفتين وصالة حمام ومطبخ ، بجانب 2 سلم و2 مصعد.

 

وقد شدد المحافظ على الإسراع بالانتهاء من الأعمال المتبقية والتي تشمل تشطيب الواجهة وتركيب الأدوات الصحية وعمل الرصيف الخارجي والبردورات وباقى اللمسات النهائية، لتشغيله  ودخوله الخدمة للمساهمة في  توفير فرص عمل  لأبناء سمسطا وبما يحقق الارتقاء بمستوى المنطقة واستعادة الشكل الحضاري  ويعود بالنفع العام على تعظيم  موارد الوحدة المحلية .

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