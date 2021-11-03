عطل العداد والأمن والمتانة.. احذر 4 حالات تتسبب في سحب رخصة قيادتك

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

مشروع القانون جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.



و بحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

وحددت التعديلات وفق ما انتهى اليه المجلس حالات سحب رخصة القيادة حيث جاءت ناصة على تُسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:

1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.



هذا ولاقت تعديلات قانون المرور تأييد برلماني واسع لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الانضباط المروري ومواكبة التطورات منوهين إلى ظهور بعض المركبات الجديدة مثل الاسكوتر والمركبات الخفيفة التي أصبحت في تطور سريع وبالتالي كانت في حاجة إلى تعديلات تشريعية أيضا لمواكبتها.



وأكد النواب أيضا على أن هذه التعديلات تطرقت إلى ضبط منظومة الإعلانات الملصقة على كافة المركبات، الأمر الذي كانت به عشوائية كبيرة، موضحين أن هذه القانون بما وضعه من تراخيص ورسوم تقنن هذه الأعمال.

وحول هذا الموضوع قال النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت مناقشات عديدة حول التعديلات الخاصة بقانون المرور وهذه المناقشات شملت أكثر من زاوية هامة.

وأضاف عوض خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن دائما ما يطرأ على الشارع المصري والمجتمع تغيرات، الأمر الذي يتطلب اجراء تعديلات وتغيرات تشريعية أيضا لمواكبة هذه التغيرات ومسايرة الواقع من أجل السير إلى الامام والتطلع إلى المستقبل.



وتحدث النائب محمد عوض السيد بشأن إشكالية عقوبات الملصق الالكتروني، موضحا ان التعديلات وفقت بشأن عدم سحب رخصة القيادة حال عدم وجود الملصق الإلكتروني، بل اتخاذ اجراء سحب رخصة تسيير المركبة فقط، موضحا وجهة نظره بشأن هذا الأمر أنه قد يكون السائق حينها لا يمتلك السيارة وبالتالي الضرر يجب أن يوقع على السيارة فقط ومالكها الأصلي.



وعن النزول في السن بترخيص المركبات الآلية الخفيفة في لمن هم دون الـ16 عام، فهذا أمر جيد جاء مؤكدا لدراية الدولة ورؤيتها لما يدور بالمجتمع، حيث أن الفئة التي أتاح لها الترخيص، تستخدم بكثرة هذا الدراجات الألية وبالتالي أوافق على هذا التعديل من القانون.

