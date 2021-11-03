"حوادث الشباب كترت".. برلماني يكشف أسباب قبول إصدار ترخيص القيادة لـ16 عاما

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وأحد المشاركين في إعداد تعديلات قانون المرور الجديد، "شوفنا عدد كبير من الحوادث للشباب في الفترة الأخيرة، وعشان كده نزلنا بسن من يقود المركبات الآلية الخفيفة".

وأضاف “إمام”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن التعديل يهدف لتقليل حوادث الشباب، موضحا أن أغلب حوادث الطرق تتعلق بالدراجات البخارية.



وأشار النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن تعديل قانون المرور الجديد يهدف لتحقيق سيطرة أكبر على الشارع وحركة المرور.