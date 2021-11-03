حسام عطا يوضح تأثير نشأتة فى أسيوط على مساره المهني.. فيديو

قال الناقد الفني الدكتور حسام عطا، إن نشأتة بلا أدنى شك يظهر تأثيرها فى المسار العملى والمهنى بوضوح، لافتاً إلى أنه نشأ فى أسرة من الطبقة المتوسطة المصرية فى محافظة أسيوط.

وأضاف الناقد الفني الدكتور حسام عطا، خلال حواره الخاص ببرنامج" كنوز الوطن"، المذاع على “لأخبار مصر”، مع الاعلامى “ايمن عدلى”، أن جده كان يمتلك عدد من المراكب لنقل الركاب والبضائع، كما كان موفقاً فى مهنة ومتدين جداً.

وأشار الناقد الفني، إلى أنه دفع بكل أبنائه إلى التعليم، موضحاً أن والده كان مدرساً للغة العربية وكان فقيها بالدين ويؤذن يومياً بالمسجد المجاور للمنزل.

وتابع الناقد الفني، أن عمه كان محبا للفنون والثقافة وله تأثير عميق فى أتاحة فكرة القراءة الحرة المبكرة، ووالده المستنير كان لديه صديق بفرقة أسيوط، لاحظ أنه يمتلك اهتمامات بالفنون فأرسلة من خلال صديقه إلى مركز ثقافة الطفل فى أسيوط لممارسة الرسم.