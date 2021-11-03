دوري أبطال أوروبا.. الإعلان عن تشكيل ريال مدريد أمام شاختار

أعلن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه شاختار، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، على ملعب "سانتياججو برنابيو ".

وجاءت التشكيلة كالأتي:

كورتوا

ميندي - الابا - ميليتاو - كارفخال

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع شيريف تيراسبول، بينما يأتي إنتر ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط وأخيرا شاختار بنقطة واحدة.

ويستدرج ريال مدريد، متصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، شاختار دونيتسك بعدما اكتسحه بخماسية بيضاء الجولة الماضية في أوكرانيا ليصبح على بعد هدف من الوصول لـ5 آلاف هدف في دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: "الفريق جيد، نحن سعداء حاليًا بنتائجنا ونقدم عملًا جيدًا. يعرف الفريق مدى أهمية مباراة الغد. لقد واجهناهم قبل 15 يومًا ونعرفهم. سنطرح استراتيجية جيدة لمحاولة الفوز. إنها لحظة ومباراة مهمة للمجموعة والفوز يعني الكثير ".



وأضاف: "إنها مباراة مهمة للغاية. الفوز أو الخسارة يغيّران الوضع كلياً. خسارة مباراة كهذه تجبرنا على الفوز بالمباراتين اللاحقتين وستسبب ضغطاً كبيراً. في المقابل، فإن الفوز يقربنا خطوة جديدة من التأهل للدور المقبل، وتلك هي أول غاية لنا في هذه المرحلة من الموسم. سيقدم الفريق أفضل ما لديه ولن يتقهقر أمام هذا النوع من المباريات".