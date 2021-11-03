خروج الضحية الثانية في حادث الذبح بـ الإسماعيلية من المستشفى الجامعي

غادر قبل قليل، الضحية الثانية لحادث قيام شخص بذبح آخر وسط مدينة الإسماعيلية، والذي تلقي في أحد الفيديوهات المتداولة حول الحادث، طعنة نافذة برقبته من قبل المتهم، أثناء سيره وهو يتحدث في الهاتف المحمول.

وكانت مستشفي جامعة قناة السويس، أعلنت، مساء الثلاثاء، نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لقناة السويس، في إنقاذ حياة أحدهم، وهو الضحية الثانية، حيث تم إجراء جراحة عاجلةله ، بعد وصوله الى المستشفى مصابا بجرح قطعي خلف الرقبة وقطع باليد.

وقام فريق طبي يضم الدكتور أحمد شكري ، والدكتور سيد عادل بإصلاح قطع الأوتار وتوصيل الأعصاب وانقاذ اليد من البتر.

وفي نفس الوقت تمكن الدكتور مصطفى عبد العظيم والدكتور عبد الله البعلي، بإجراء جراحة عاجلة لإصابة بالرقبة و خياطة العضلات و إصلاح الجرح.

وشيع أهالي محافظة الإسماعيلية جثمان القتيل، الذى تم فصل رأسه عن جسده بشارع البحري بنطاق حي ثان الإسماعيلية بمدينة الإسماعيلية، وسط مشاركة المئات من أقاربه وجيرانه.

وخرج الجثمان من داخل مسجد أبو بكر الصديق ، بعد أن صلى اقاربه وجيرانه وأصدقائه صلاة العصر على المجني عليه، ورفض الأهالي وضع الجثمان داخل سيارة دفن الموتى، وقاموا بحمل النعش على اكتافهم.

