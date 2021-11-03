وزير الشباب والرياضة يبحث مع السفير المصري لدى المغرب تعزيز أطر التعاون

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية وسفير مصر القادم لدي المملكة المغربية ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وذلك قبل سفره لتولي مهام وظيفته الجديدة ،بحضور رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية ، والدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية .

تناول اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية على مستوى البرامج والمشروعات في قطاعات الشباب والرياضة، وتكثيف إقامة البرامج والأنشطة المشتركة ، وذلك في إطار عمق العلاقات القائمة التي تجمع البلدين.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في قادم المهام لسفير مصر القادم لدي المملكة المغربية السفير ياسر عثمان.



وأثني الدكتور أشرف صبحي خلال لقائه مع السفير علي دور الخارجية المصرية في مختلف دول العالم وقيامها بدور عظيم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلي أنها تعمل على تعميق العلاقات وتوطيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

