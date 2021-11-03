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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في منافسات اليوم الأول.. مصر تكتسح ميداليات الملاحة الإفريقية

صدى البلد

استطاع لاعبو المنتخب المصري للملاحة الرياضية، تصدرهم لمسابقات اللعبة فى اليوم الأولي في سباق السرعة، من منافسات البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية،  وبطولة مصر الدولية في نسختها الرابعة، والتي تستضيفهما مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتي  ٥ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

حصد منتخب السيدات تحت 20 سنه ثلاث ميداليات "فريدة محمود الميدالية الذهبية، و فرح محمود الميدالية الفضية، ومنه الله مجدي الميدالية البرونزية، أما منافسات الرجال تحت 20 سنة حصل"محمد محمود على الميدالية الذهبية، و حسام حسن صدقي على الميدالية الفضية ، ونور الدين حمدي على الميدالية البرونزية".

 

وكما حقق الرجال فوق 20 سنة ثلاث ميداليات " حصل عبد الرحمن إبراهيم الميدالية الذهبية، وحصل عبد الهادي جميل على الميدالية الفضية، ومحمد الراوي على الميدالية الفضية".


أما في منافسات السيدات حصدت كل من سلمي حسن عبد العزيز على الميدالية الذهبية، وشموع يسري على الميدالية الفضية، وريم عبد الهادي على الميدالية البرونزية.

 

أعرب الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للملاحة الرياضية عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الاتحاد المصري للملاحة الرياضية قد قام بتوفير العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية للاعبي المنتخب الوطني في ظل دعم لا محدود من وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للعمل على النهوض بمستوي اللاعبين من أجل حصد الميداليات المختلفة في جميع المحافل الرياضية.

 

الجدير بالذكر بانه ستقام غدا منافسات اليوم الثاني لبطولة بمحمية نبق في سباق المنافسات المتوسطة.

 

يذكر ان يشارك في البطولة الإفريقية للملاحة الرياضية الأولي نحو  66 لاعب ولاعبة، من ١٢ دولة، و بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية، بمشاركة 130 مشاركا ومشاركة من ١٨ دولة من مختلف دول العالم بمدينة شرم الشيخ.

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