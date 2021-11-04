"أراضي دبي" شريكاً استراتيجياً للدورة الـ 21 من "سيتي سكيب2021"

تنطلق فعاليات قمة ومعرض "سيتي سكيب 2021" في دورتها الـ 21 يوم الأحد المقبل في مركز دبي للمعارض بموقع "إكسبو 2020 دبي" والتي تقام بشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود" أراضي دبي" الدؤوبة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة عقارية أولى على مستوى المنطقة والعالم في الجاذبية والابتكار والثقة، إلى جانب مواكبة أحدث المستجدات العالمية على الصعيد العقاري.

ومن المتوقع أن تشهد دورة العام الجاري مشاركة وإقبالا منقطع النظير وذلك لتزامن انعقاده مع فعاليات الحدث الدولي الكبير "إكسبو 2020" والذي يشهد مشاركة أكثر من 190 دولة ويعقد للمرة الأولى في العالم العربي.

ويسهم "سيتي سكيب 2021" بنسخته المبتكرة والجديدة في تعزيز منظومة دبي العقارية والذهاب بها بعيداً في عالم الفضاء الرقمي والإلكتروني وهو الأمر الذي يتوافق تماماً مع جهود الإمارة الاستراتيجية في تطوير بيئة ذكية ورقمية متكاملة على مختلف الصعد.

وستعقد القمة المصاحبة للمعرض على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة واسعة من خبراء القطاع العقاري لمناقشة المتطلبات المتغيّرة للمشترين وتحديد التحديات والفرص الماثلة أمام القطاع بعد جائحة "كوفيد-19"وتسليط الضوء على أهمية الاستدامة المتنامية على أجندة القطاع العقاري.

يلي ذلك وعلى مدار 3 أيام- بدءاً من 9 إلى 11 نوفمبر - تنظيم فعاليات معرض "سيتي سكيب 2021" بمشاركة العديد من أبرز شركات التطوير العقاري العالمية.

وتشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في فعاليات الحدث كونها شريكاً استراتيجياً حيث ستقوم الدائرة عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة بعرض العديد من المشاريع والخدمات والمبادرات الذكية والمبتكرة، والمطوّرة بهدف الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتشمل المشاريع التي سيتم تسليط الضوء عليها ضمن منصة الدائرة في المعرض عدداً من المبادرات والتي تشمل كلاً من مبادرة التقييم الذكي، وخدمات تطبيق "دبي ريست" إلى جانب مشروع مسح وتصنيف المباني والذي سيتم إطلاقه على هامش المعرض يوم 10 نوفمبر.

من جانب اخر سيتم اطلاق عددا من الخدمات الذكية والمبتكرة التي تتماشى مع توجهات الإمارة الرقمية تتمثل في خدمة مستودع مستندات دائرة الأراضي والأملاك وخدمة رسالة عدم الممانعة الإلكترونية إلى جانب خدمة "اسأل مالك" التفاعلية على تطبيق "دبي ريست" والموقع الإلكتروني للدائرة.

وهناك عدد من المبادرات على هامش المعرض والتي تتمثل في إطلاق مؤشر البيع للعقارات التجارية وذلك في قمة "سيتي سكيب" يوم 7 نوفمبر إلى جانب إطلاق بوابة الاستثمار العقاري على الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك والتي تشمل على كتيب دليل الاستثمار العقاري وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض بالإضافة إلى إطلاق التقرير السنوي لأداء القطاع العقاري في إمارة دبي.

وتؤكد دائرة الأراضي والأملاك بدبي حرصها والتزامها الدائمين على تحقيق التميّز في كافة عملياتها وخدماتها وفقاً لقيمها المتمثلة في الشفافية والمهنية والابداع والتكامل وبما يتماشى مع أحدث المستجدات والمتغيّرات العالمية والذي بدوره يسهم في دعم توجهات القيادة الرشيدة خلال السنوات المقبلة والرامية إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط على مستوى العالم.

وتعد قمة ومعرض "سيتي سكيب 2021" فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة وأحدث الأدوات وعرض أفضل فرص الاستثمار في العقارات بالإضافة إلى بحث الاتجاهات المستقبلية ذات الصلة ضمن منصة رائدة في سوق العقارات الدولية.