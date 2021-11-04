الكويت الأعلى خليجيا من حيث معدلات التضخم

ذكر تقرير لبنك MUFG الياباني ان الكويت هي الأعلى خليجيا من حيث معدلات التضخم بعد أن كانت الأقل في عام ٢٠١٨. وقد تجاوز معدل التضخم خلال العام نسبة ٣٪.

وشهدت معظم السلع ارتفاعا في الاسعار خاصة المواد الغذائية التي تآثرت بجائحة كورونا - فالكويت تعتمد على الاستيراد لتوفير معظم احتياجاتها ولعب تأخر سلاسل الشحن دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار.

ولا شك ان هذا الارتفاع شعر به المستهلك الكويتي.

وعلى الرغم من ان التضخم يطول العالم بأكمله الا ان احتلال الكويت المرتبة الأولـى خليجيا دعا النائب عبد العزيز الصقعبي إلى التقدم بسؤال برلماني حول الأسباب.

ولكن الكويت كما تـأثرت سلبا بارتفاع أسعار السلع الا انها أيضا استفادت من ارتفاع أسعار النفط الذي يحوم حول ال٨٥ دولار للبرميل مقارنة ب٤٠ دولار في نوفمبر ٢٠٢٠.