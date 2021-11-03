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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طبيب يكشف عن حل سحري لفقدان الوزن بدون حرمان.. فيديو

خالد غزالي
خالد غزالي

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه هناك امكانية لخفض الوزن بدون حرمان، وعلاج السكر والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول ، من خلال تناول بعض المواد العشبية التي لديها فاعلية كبيرة في خفض الوزن بصورة آمنة للغاية. 


وتابع "غزالي"، خلال  حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،  أن  هناك بعض الألياف الغذائية التي تستمر داخل المعدة لفترة طويلة، ومع تناول المياه يزيد حجمها بصورة كبيرة داخل المعدة، وهذا يعطي إشارة للمخ بضرورة التوقف عن الطعام. 


 ولفت الدكتور خالد غزالي إلى أن  الألياف تؤدي إلى زيادة حركة الأمعاء بصورة كبيرة للغاية، وتقوم بإخراج الدهون  خارج الجسم مع الفضلات، كما أنها تزيد من معدل الحرق بصورة كبيرة.


وقال استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف تقوم بتغطية النشويات بصورة معينة، وتمنع الجسم من الاستفادة منها ،وبالتالي تخرج النشويات  من الجسم بدون أي استفادة، مما ينعكس بالإيجاب على خفض الوزن. 


وتابع "غزالي"،:" النشويات مكونة من عدة جزئيات من الجلوكوز، وعندما يتم تكسيرها من خلال الجسم يحصل الجسم على نسبة كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأنسولين ، وتزيد نسبة الإصابة بالسكر. 


وتابع الدكتور خالد غزالي قائلا أن الدهون تحتوى على نسبة سعرات حرارية أكبر من  النشويات، وتناول الألياف يساعد على تخلص الجسم من هذه النشويات في عملية الإخراج بدون أي استفادة. 

وقال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن من 8 لـ12 كيلو في الشهر،  من خلال تناول بعض الألياف الغذائية في صورة كورسات معينة، مشيرًا إلى أن خفض الوزن من خلال  كورسات الألياف، يجب أن يبدأ بعد سن البلوغ حتى آخر العمر .


وأشار إلى أن  الكورسات التي تحتوي على الألياف الغذائية  تمنع امتصاص الدهون، وليس لها أي أعراض جانبية، ويفضل تناول الفيتامينات بعد تناول الألياف الغذائية بعدة ساعات أي بعد تخلص الجسم . 

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