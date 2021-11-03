دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يخطف فوز شاق على شاختار بهدفي بنزيما

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره شاختار بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو ".



وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كريم بنزيما، بعدما افتك فينيسيوس الكرة من المدافع ومررها الى بنزيما الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.



وفي الدقيقة 39 سجل شاختار التعادل عن طريق فرناندو بعد هجمة سريعة انتهت بكرة الى فرناندو سانتوس الذي سددها في سقف المرمى.



وفي الشوط الثاني سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق بنزيما، بعد هجمة منظمة وتبادل للكرات، انتهت بتمريرة من فينيسيوس الى بنزيما الذي سددها في الشباك.



ورفع ريال مدريد رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، ثم يأتي شيريف ثانياً مؤقتاً برصيد 6 نقاط، وثالثاً إنتر مؤقتاً برصيد 4 نقاط.