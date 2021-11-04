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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قومي المرأة: الانتهاء من دورة التثقيف المالي للفتيات والسيدات بالغردقة ..فيديو

صدى البلد

قال إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر ، إن اليوم قمنا بعمل ندوه من اجل توزيع شهادات بالتعاون مع المجلس القومي للمراه وجهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية للشمول المالي والميكنة الرقمية بسبب الانتهاء من دورة التثقيف المالي للفتيات والسيدات بالغردقة .

واضاف عبد الحميد خلال تصريحاته علي القناه " الأولي المصرية " ، إن جميع هذه المؤسسات تعمل علي تعليم السيدات علي كيفية التعامل مع الفيزا البنكية وتعريفهم بأهمية الميكنة الرقمية التي ستسهل عليهم اقتصاديا بالإضافة إلي تمكين المرآه اقتصاديا .

واوضح عبد الحميد ، إن المشروعات والقروض الممولة للسيدات في مصر عن طريق جهاز تنمية المشروعات تصل نسبها إلي 42% .

المجلس القومى للمرأة المشروعات الصغيرة المشروعات الغردقة البحر الأحمر جهاز تنمية المشروعات

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