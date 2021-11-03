النيران تشتعل في عامل بمطعم وتلتهم محتويات المطبخ لهذا السبب

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو لشاب في مطعم يحاول إخماد النيران التي اندلعت في إناء به زيت مشتعل .

حسب ما ورد في شبكة “إي بي سي ” الفضائية، فإن شاب يعمل في أحد المطاعم تعرض لموقف صعب للغاية، حينما اشتعلت النيران في المطبخ الذي كان يقف به .

وفقا لما ظهر في الصور و الفيديو المتداول، فقد كان هناك وعاء من الزيت يشتعل على النار، و حاول الشاب بكل الطرق إخماد النار و لكنه فشل .

كانت الصدمة كبير بالنسبة للشاب حينما قام بملئ وعاء كبيرمن المياه ظنا منه أنه سيطفأ النيران المشتعلة في الزيت، إلا أنه فوجأ بإشتعال النيران في المطبخ بكل محتوياته .

جدير بالذكر أن النيران طالت جزء من وجه الشاب، و ظهرت في الكاميرا و هي تلتهم المطبخ بكل محتوياته بسبب سكب المياه على الزيت المشتعل .