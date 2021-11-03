الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو مدريد بثنائية وطرد فيليبي

أنهى ليفربول الإنجليزي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، متقدمًا عليه بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 14 بضربة رأسية رائعة، من متابعة للكرة العرضية المرسلة من أرنولد من الجهة اليسرى، في المباراة المٌقامة حاليًا على ملعب “ أنفيلد”.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 21 من متابعة لتسديدة أرنولد.

وكاد أوكسليد شامبرلين أن يزيد الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 24، لكن تسديته أخطأت طريق المرمى.

وزادت متاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 36، عندما تحصل مدافعه فيليبي على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على ساديو ماني.

وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد في الدقيقة 42، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية.

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيران تريبير - فيليبي - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: أنخيل كوريا - رودريجو دي باول - كوكي - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا