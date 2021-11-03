عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو مدريد بثنائية وطرد فيليبي

صدى البلد

أنهى ليفربول الإنجليزي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، متقدمًا عليه بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول الأول جاء عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 14 بضربة رأسية رائعة، من متابعة للكرة العرضية المرسلة من أرنولد من الجهة اليسرى، في المباراة المٌقامة حاليًا على ملعب “ أنفيلد”.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 21 من متابعة لتسديدة أرنولد.

وكاد أوكسليد شامبرلين أن يزيد الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 24، لكن تسديته أخطأت طريق المرمى.

وزادت متاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 36، عندما تحصل مدافعه فيليبي على البطاقة الحمراء لتدخله العنيف على ساديو ماني.

وسدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد في الدقيقة 42، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية.

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: كيران تريبير - فيليبي - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: أنخيل كوريا - رودريجو دي باول - كوكي - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز.

 

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

 

ليفربول الانجليزي ليفربول محمد صلاح أتلتيكو مدريد دوري ابطال أوروبا

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يضاعف تقدم ليفربول بهدف ثان في شباك أتلتيكو مدريد

جوتا يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

ميلان يتعادل مع بورتو ويقترب من توديع دوري أبطال أوروبا

تشافي: أريد تدريب برشلونة.. والمحادثات مستمرة مع السد

مانشستر يونايتد يعلن إصابة فاران وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

سواريز أمام فريقه السابق.. تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال

بورتو يتقدم على ميلان في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

سبورتينج لشبونة يتفوق علي بشكتاش بثلاثية فى الشوط الأول

ضبط 8 أشخاص انتحلوا صفة لاعبي كرة قدم في محاولة للسفر إلى الخارج

عالم أزهري: الله سبحانه يفك كل كربات الدنيا عن طريق الصدقة..فيديو

النقيب رجائي عطية يصدر قرارًا في إحالة محامٍ للنيابة

مسئول طبي يكشف تفاصيل عودة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا ..فيديو

مبروك عطية: العنف داخل الأسرة نتيجة الخطاب الديني المهجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ترعة الصحراء .. وزير الري : مستعدون لمشكلات سد النهضة الفنية |فيديو

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ