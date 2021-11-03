النقيب رجائي عطية يصدر قرارًا في إحالة محامٍ للنيابة

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بانتداب عمر هريدى، وكيل النقابة، وصلاح سليمان، عضو المجلس، بالاطلاع ودراسة سبب إحالة المحامي أحمد حلمى للنيابة والحضور معه بجلسة تحقيق الأحد القادم.

وجاء نص القرار كالآتي: تقرر انتداب عمر هريدى والاستاذ صلاح سليمان بالاطلاع ودراسة سبب احالة المحامى احمد حلمى للنيابة والحضور معه بجلسة تحقيق النيابة يوم الاحد القادم حالة كون المرافعة هى مناقشة وهدم للادلة ومن حق المحامى نقد التحقيق بالقصور".

ولا يعد ذلك اهانة للنيابة طالما ان النقد موجه للعمل وليس للنيابة والا اغلق باب الدفاع فى وجه طارقيه ولم يعد للدفاع معنى وافادتى اولا باول بما يتم وعلى الامين العام اخطارهما بهذا الانتداب.