هاشتاج هيفاء وهبي في بورسعيد يتصدر تويتر .. والأهالي : متواضعة ومحبوبة

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” هاشتاج “هيفاء وهبي فى بورسعيد”، وذلك بعد إحياءها لحفل فى المدينة.

وجائت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"جميلة الجميلات نورتي بورسعيد"، وأضاف آخر"كانت حفلة جامدة و نورتى"، و عبر آخر قائلاً:"فنانة متواضعة ومحبوبة".

حفل هيفاء وهبي



وقالت هيفاء وهبي، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: "امبارح اتعرفت على احلا و أجمل ناس في #بورسعيد .. من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد #مصر ولبست اخضر عشان النادي المصري وركبت المعدية ونزلت الشارع اتعرف عليها واتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة واكلت من أيادي ست الكل

شكرا بورسعيد انت راجعالك تاني #مصر #بورسعيد #بورفؤاد".

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا ساهرًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك، وأقيم الحفل لصالح إحدى شركات الاستثمار هناك.

وأحيت هيفاء وهبى الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.