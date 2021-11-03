في حملات ليلية.. تشميع محل كباب شهير بالمنوفية

شن مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية حملة ليلية علي المحلات والمنشآت الغذائية وثلاجات اللحوم.



أسفرت الحملة عن ضبط ٤٠٠ كيلو جرام لحوم مفروم بثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن و١٧ كيلو جرام دواجن بمطعم و ٢١ كيلو لحم مفروم بمطعم آخر وتشميع محل كباب شهير بتلا.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإعدام المضبوطات .



ووجهت هناء عقيلة رئيس المركز باستمرار تكثيف الحملات التموينيه والتفتيشية بنطاق المركز والمدينة صباحا ومساء، حفاظا علي صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين حرصا علي الصالح العام وحماية المواطنين.

