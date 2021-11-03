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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين مانشستر سيتي وكلوب بروج

صدى البلد

سيطر التعادل الايجابي بهدفا لهدف على مجريات الشوط الأول بين مانشستر سيتي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وتقدم السيتي من كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليسار قابلها فيليب فودين بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك الخالية.

وجاء هدف التعادل بالدقيقة 18 من كرة عرضية نوا لانج لاعب فريق كلوب بروج من جهة اليمين حاول جواو كانسيلو إبعادها فإرتطمت بزميله جون ستونز وسكنت شباك مرماه بالخطأ.

وما زال الصراع مستمرا على صدارة المجموعة الأولى بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

 ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة حاليا بـ7 نقاط، خلفه مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط، ثم كلوب بروج برصيد 4 نقاط، وأخيرا لايبزيج بدون نقاط.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه المباراة أكثر أهمية بكثير من مباراة مانشستر يونايتد السبت المقبل".

وتابع: “ستكون هذه المباراة خطوة رائعة للأمام للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا”.

وأكمل: "بالطبع. فريق بروج سيكون أفضل. رأى المرب آخر مباراة، ستكون مباراة مختلفة تماما.. علينا أن نتحسن وإلا سيتم معاقبتنا".

التعادل الشوط الأول مانشستر سيتي كلوب بروج دوري ابطال أوروبا

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