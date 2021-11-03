إجراء من "الضرائب" لإثبات عدد الطلاب بالدروس الخصوصية |فيديو

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب دورها فقط المحافظة على العدالة الضريبية، مؤكداً أننا نعمل على فتح ملف ضريبى للسناتر خلال فترة مزاولة المهنة حتى يصبح هناك عدالة ضريبية بين أصحاب السناتر والمحال المجاورة لها.

وأضاف مستشار مصلحة الضرائب، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج،"90 دقيقة"، المذاع على فضائية، "المحور"، أن القانون يفرض ضريبة على كل من يزاول نشاط في جمهورية مصر العربية.

وأكد مستشار مصلحة الضرائب،أن الدروس الخصوصية في المنازل تخضع للضريبة، مع إثبات عدد الطلاب الموجودة عن طريق مباحث التهرب الضريبى.