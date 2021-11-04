المستشار الإعلامي لـ مسرح جزويت القاهرة يكشف حجم الخسائر بعد الحريق ..فيديو

قال هشام أصلان المستشار الإعلامي لـ مسرح جزويت القاهرة ، ذهبنا إلي مسرح جزويت المحترق مع مجموعة من المثقفين لعرض اقتراحات من إعادة بناء المسرح وتشغيله وقمنا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاقتراحات ، مؤكدا أن هناك خسائر مادية وإدارية كبيرة جدا وهذا يحتاج إلي دعم كبير .

واضاف هشام أصلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية "، أن تحقيقات النيابة حتي الأن لم تنتهي لمعرفة سبب الحريق وحتي الأن لم ندخل إلي المسرح لمعرفة لحصر الخسائر ولكن القدير المبدئ للخسائر يصل إلي 3.5 مليون جنية وهذا بالأسعار القديمة .

واوضح هشام أصلان ، أن المسرح لا يوجد به شيء سليم والشيء الوحيد الذى لم يتعرض للانهيار والتأكل هو الحيطة الخارجية لمبني الاستديو الأصلي .

