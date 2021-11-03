استمتعي بشباب بشرتك.. خبيرة تجميل توضح أفضل كريم للتخلص من التجاعيد |فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن نضارة البشرة تعتبر من أساسيات جمال المرأة، معقبة: "صحة المرأة بتبان في بشرتها"، مؤكدة الاهتمام بها والتخلص من الهالات السوداء والتصبغات والبقع والتجاعيد وغيرها من المشاكل.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لمعالجة مشاكل البشرة يجب شرب المياه بكثرة، وتناول طعام صحي، وضبط النوم لساعات كافية، مؤكدة "ده لحماية البشرة داخلياً".

وأشارت خبيرة تجميل إلى استخدام كريم بينكي لحماية البشرة خارجياً، منوهة بأن مكوناته طبيعية، حيث إنه يحتوي على فيتامين سي الذي يحفز على تنشيط البشرة الدموية، وبناء الكولاجين، من أجل الحصول على نضارة كاملة.

وتابعت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يعمل أيضاً على تقشير البشرة، والتخلص من الهالات السوداء، والتصيغات، والبقع، والتجاعيد، نظراً لاحتوائه على التوت البري.