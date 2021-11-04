سبورتينج لشبونة يسحق بشكتاش 4-0 ويهدد بروسيا دورتموند

حقق فريق سبورتينج لشبونة فوزا ساحقاً علي بشكتاش التركي بأربع أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب خوسيه الفالادي فى الجولة الـ4 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وجاءت أهداف سبورتينج لشبونة فى الدقيقة 31 ، 38 ، 41 ،56 عن طريق بيدرو جونسالفيس “هدفين” ، وباولينهو ، بابلو سارابيا
وتضم المجموعة الثالثة كلا من ، أياكس أمستردام ، بوروسيا دورتموند ، سبورتينج لشبونة ، بشكتاش التركي .
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالاتي :
1- أياكس أمستردام 9 نقاط .
2- سبورتينج لشبونة 6 نقاط .
3- بوروسيا دورتموند 6 نقاط .
4- بشكتاش دون نقاط .