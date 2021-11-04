دوري أبطال أوروبا .. إنتر يهزم شيريف تيراسبول ويقتنص وصافة المجموعة

حقق فريق إنتر فوزا هاما على حساب نظيره شيريف تيراسبول، بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "شيريف ".



وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدف التقدم للإنتر في الدقيقة 54، ثم سجل سكرينيار هدف ثاني في لدقيقة 66، وأضاف أليكسس سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة "82".



وفي الدقيقة 90 قلص أصحاب الأرض النتيجة عن طريق أداما تراوري.

ورفع إنتر رصيده الى 7 نقاط ويقتنص الوصافة، بينما تجمد رصيد شيريف عند 6 نقاط في المركز الثالث، ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 9 نقاط، ورابعاً شاختار برصيد نقطة.