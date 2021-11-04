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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. مانشستر سيتي يفوز على بروج ويبتعد بصدارة مجموعته

صدى البلد

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بأربعة اهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.


جاء أول أهداف المواجهة، عند الدقيقة الـ 15، وسجله فبل فودبن، وتعادل الضيوف، هدف جاء من كرة أدخلها جون ستونز بالخطأ في مرمى.


وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدف التقدم للسيتيزين من جديد، في الدقيقة الـ 54، وعزز رحيم سترلينج من تقدم فريقه، بهدف ثالث، في الدقيقة الـ 72، وأضاف جابرييل جيسوس الرابع، في اللحظات الأخيرة.

وقد أصبح رصيد السيتي 9 نقاط، في المركز الأول من المجموعة الأولى، أمام باريس سان جيرمان بنقطة، وبقي كلوب بروج الثالث، بـ 4 نقاط.

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