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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في ذروة الموجة الرابعة.. هاني الناظر يكشف عن نصائح للوقاية من كورونا

هاني الناظر
هاني الناظر

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد وهي ذروة الموجة الرابعة من الفيروس، لذلك لابد من توخي الحذر خلال هذه الفترة و تجنب الإصابة بـ فيروس كورونا .

 

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق،  نقترب من الوصول لذروة الاصابات بكورونا للموجة الرابعة وهذا يستدعي لكي نعبر هذه الفترة بأمان أن نتوقف عن حالة التهاون الغير مبررة والتي نتعامل بها مع هذا فيروس كورونا.

 

كشف الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح التي يجب إتباعها خلال المرحلة الحالية، وهما:

 

نصائح لـ تجنب الإصابة بفيروس كورونا 

-الحرص علي تناول اللقاح بغض النظر عن نوعه فكل اللقاحات فعالة

- التمسك بارتداء الكمامة سواء للذين تلقوا اللقاح او الذين لم يتلقوه حتي الان فقد اثبتت الأيام والدراسات انها خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالمرض 

-لا ننسي التباعد وغسل اليدين بالماء والصابون وعدم مشاركة الاخرين اواني الطعام والشراب والالتزام بقواعد النظافة العامة 

-الحرص علي تقوية مناعتنا بالتغذية الجيدة وتناول معلقة عسل نحل وعصير الليمون والسلاطة الخضراء يوميا 

-الاكثار من شرب المياه وممارسة رياضة المشي والنوم الجيد ليلا وأخيرا البعد عن مصادر القلق والنكد.

 
 

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