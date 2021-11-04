عصام عبد الفتاح: محمد عادل ضمن المرشحين لإدارة مباراة القمة.. فيديو

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إنه يتمنى خروج مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، متمنيًا أيضًا أن تخرج المباراة بالصورة الأفضل على المستوى التحكيمي.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن إبراهيم نور الدين لن يدير مباراة القمة، بينما محمد عادل ومحمود البنا ضمن المرشحين لإدارة اللقاء، لكن الإعلان الرسمي سيكون غدًا الخميس.

واستكمل تصريحاته، أن كل اللعبات المشكوك في صحتها سيتم إعادتها بأفضل صورة تليفزيونية لاتخاذ القرار السليم فيها عن طريقة تقنية الفار، مشيرًا إلى أن الأقرب لإدارة مباراة القمة هو أن يكون الحكم لم يسبق له إدارة القمة من قبل.

واختتم عصام عبد الفتاح، موجهًا نصيحته لطاقم تحكيم مباراة القمة، بضرورة التعاون والتركيز، حتى تخرج المباراة بالصورة الأفضل التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية ككل.

