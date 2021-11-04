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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوج :"زوجتي روسيه تطهي المحشي والطعمية وتصنع حلويات بسبوسه "

شاهد.. الحب جمعهما.. "أنيا" روسية تحتفل بعيد الحب مع زوجها المصري ميدو.. صور وفيديو

صدى البلد

لحظات من السعاده والفرح أرادا زوجين يحملان الجنسية المصرية والروسية إحياء قصة حبهما تزامنا مع الفلانتين المصرى 4 نوفمبر أثناء قضائهما عطلتهما الصيفية بمسقط رأس الزوج بمنطقة الشحاتية بمنطقة سمنود بمحافظة الغربية وهو ما لاقي استحسان ورضا أقاربهما الذين رسمت السعاده علي وجوههم وقلوبهما  مع بدء حلول شهور فصل الشتاء .

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انتقلت "صدي البلد" وأجرت حوار مع الزوجين المصري "مسعد " والذي اشتهر ب"ميدوا" ومع شريكه حياته وعمرها الفتاه الروسية والتي تدعي "ٱنيا" صاحبه 33 سنة عقب قصة زواج استمرت للأكثر من 3 سنوات .
في ذات السياق أعرب الزوج المصري"مسعد"35 سنة طبيب علاج طبيعي عن سعادته لعودته إلي القاهرة وبرفقته زوجته "ٱنيا" والتي تعمل مديرة لعدد من مطاعم متخصصه في صناعه الحلوي و الأطعمه الجاهزه بموسكو.

 كما أكد الزوج الشاب أنه اقتنع بإتمام التعارف والارتباط العاطفي بشريكه حياته التي تأصل بها المحبه والود والاحترام مستشهدا بقوله "الزوجه المصرية تتميز بالجلد والصبر بينما زوجتي الأجنبية تهوي كثيرا الاحترام والتقدير في تعاملاتها معي وتعي تمام حسن الحديث وعدم علو الحديث حال التشاور بيننا في احلك الصعاب وأيسر معاني الرضا في أوقات الفرح المتبادلة " .
وأشاد الزوج المصري بمهارة زوجته في طهي وجبات مصرية شعبيه من بينها المحشي والطعمية واللحم المشوي والأرز والملوخية مشيرا بقوله "زوجتي شطوره في صناعه الحلوي واهدتني تورته مثلثه وهرميه الشكل أسوه بالأهرامات الثلاثه خوفو وخفرع ومنقرع تيمنا بعبق تاريخ الحضارة المصرية الفرعونية القديمة .
من ناحية أخري جلست الزوجه الروسية"ٱنيا" برفقه زوجها تقوم له بتقطيع الفاكهه وإعداد محمصات وشيكولاته إهداءا متبادلا مع حبيبها مرددة عبارات باللهجه الروسية أهمها "حبيبي يا ميدو .. كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا " .

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كما أعرب الزوجه الروسية عن فخرها لارتباطها بالشاب مصري موضحة أنها اقتربت من حياته وتعلمته منه الجلد والمسئولية الحياه مختتمه بقولها "انا بحس مع حبيبي دائما بالأمن والأمان ودهم أهم شىء في حياتي بتمناه".

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زواج مصري روسية قصه الفلانتين المصرى سمنود محافظة الغربية

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