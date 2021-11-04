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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة تسعى لتوفير السلع والخدمات للمواطنين أيا كان سعرها

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن العالم أجمع يشهد موجة تضخمية كبيرة، وهناك ارتفاع كبير في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الغذائية، وهذه واحدة من تداعيات فيروس كورونا العالمية، موضحا إن مصر تسعى للتعامل مع مختلف الظروف، وأولوياتها واضحة جدًا وهى توفير السلع والخدمات للمواطنين أيا كان سعرها.

وأشار القطامي في بيان له، أن مصر حافظت على استقرار الأسعار طوال الفترة الماضية وخلال عامي 2020 و2021، لكن هناك اليوم أزمة تضخمية عالمية وارتفاع كبير للأسعار سواء في القمح أو المواد البترولية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب، أن "المالية" تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة، بما لا يعرضها لخلل كبير خلال المرحلة المقبلة، ونسعى ألا نفقد الانضباط المالى الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي.

واختتم القطامي بأن مصر، كانت من أوائل الدول التي انتبهت إلى ضرورة إحداث إصلاح اقتصادي ومالي واسع، للتعامل مع هذه الظروف العالمية المتغيرة، ووضع صعب يمر به العالم أجمع دون أن يعرف أحد وقت انتهاء الأزمة.

مصر مجلس النواب البترول المالية فيروس كورونا

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