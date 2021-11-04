الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: لا يمكن الوصول إلى شيء في السودان بدون حوار

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة أول منظمة إقليمية دولية أعلنت موقفًا مما يحدث في السودان عقب الأنباء الواردة من وسائل الإعلام.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بى سى مصر، أن البيان مثل خلاصة الموقف بالجامعة العربية أن الموكنين العسكري والمدني رئيسيان في الفترة الانتقالية ويجب أن يعملا سويًا، موضحًا أن البيان أوضح بأن الحوار أساس في حل مشكلات السودان.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن الوصول إلى شيء في السودان بدون حوار، مؤكداً أن البيان أشار إلى أهمية التمسك بالوثيقة الدستورية الانتقالية السودانية وحدوث استعادة للوضع بسرعة داخل البلاد.

وتابع أننا نتابع كل الأخبار على الساحة، الأمم المتحدة بطبيعة الحال لديها مبعوث هناك له اتصال مع الجميع ويحاول تقريب وجهات النظر.

وأكد أن الموضوع ليس سهلًا وخاصة أن هناك انسدادًا في قنوات الحوار، كما أن هناك مواقف مسبقة لدى الطرفين، ونحاول أن يكون الهدف إتمام العملية الانتقالية بشكل يحافظ على التوازن الدقيق الموجود في البلد بين المكونين العسكري والمدني لأنهما عنصري المعادلة الانتقالية.