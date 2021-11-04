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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الإشادة البريطانية بالتجربة التنموية في مصر شهادة للإصلاحات الواسعة

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده ابو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي وطوال السنوات الماضية، استطاع النهوض بالبلاد وتحقيق طفرة اقتصادية واضحة بشهادة العالم كله، واجراء اصلاحات سياسية ومالية واقتصادية جادة، موضحا ان  الرئيس استطاع استعادة الريادة المصرية عالميًا وفي مختلف القضايا.

وأشار أبو عايشه في بيان له، إلى مشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ بجلاسجو، واللقاءات المتعددة والمتفردة التي أجراها على هامش القمة، وفي مقدمتها لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي أشاد بجملة الاصلاحات الواسعة التي تتم في مصر، والجهود التنموية الطموحة التى تقوم بها مصر مؤكدًا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقدير العالم أجمع للتجربة المصرية، ونجاح مصر في لفت أنظار العالم وتجاوز مشاكلها الاقتصادية والأمنية بسرعة مذهلة، يؤكد أن الوطن حقق الكثير تحت قيادة الرئيس السيسي، واجتاز تحديات متعددة، علاوة على أن مصر وبمنظومة إصلاحية وسياسية وأمنية متفردة استطاعت أن تنجو من شبح الفوضى الذي ضرب بلدانًا عدة.

واختتم النائب بأن الإشادة البريطانية بالتنمية الطموحة في مصر، تقدير عالمي مميز لما يحدث في البلاد من تطور وتنمية وإصلاحات واسعة بشتى المجالات.

مصر الرئيس السيسي رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون

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