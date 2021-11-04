عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد فؤاد: الضرائب دورها فقط المحافظة على العدالة الضريبية

سناتر الدروس الخصوصية
سناتر الدروس الخصوصية

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن مصلحة الضرائب دورها فقط المحافظة على العدالة الضريبية، مؤكداً أننا نعمل على فتح ملف ضريبى للسناتر خلال فترة مزاولة المهنة حتى يصبح هناك عدالة ضريبية بين أصحاب السناتر والمحال المجاورة لها.

وأضاف " سعيد فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، أن تحميل الضرائب على الدروس الخصوصية بهدف تحقيق العدالة الضريبية، موضحاً أن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية لا يعد سنداً قانونياً لتقنين أوضاعها.

 

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن جميع الجمعيات الأهلية التي تكون في مسجد أو كنيسة، وقرار إنشائها إذا كان فيه دروس خصوصية فهو معفي من البداية، مضيفاً أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة طبقاً للقانون.

سعيد فؤاد مصلحة الضرائب العامة ملف ضريبي العدالة الضريبية الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

أمير عزمي مجاهد: مباراة القمة ليس لها مقاييس.. والفريق الأكثر تركيزا سيفوز

عرض إماراتي لنجم الأهلي.. وكهربا دخل ثلاجة موسيماني.. تفاصيل

ثروت سويلم: لجنة الحكام المسؤولة عن تحديد حكم القمة بين الأهلي والزمالك

أمريكا تكشف عن موقفها من قوات سوريا الديمقراطية بعد اعتراضات تركيا

أفضل أدعية النبي.. واظب عليه

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يكشف تفاصيل جديدة حول المشروع القومي للبتلو..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

روسيا تستعد للحرب.. نشر 90 ألف جندي علي حدود أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ