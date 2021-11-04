سعيد فؤاد: الضرائب دورها فقط المحافظة على العدالة الضريبية

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن مصلحة الضرائب دورها فقط المحافظة على العدالة الضريبية، مؤكداً أننا نعمل على فتح ملف ضريبى للسناتر خلال فترة مزاولة المهنة حتى يصبح هناك عدالة ضريبية بين أصحاب السناتر والمحال المجاورة لها.

وأضاف " سعيد فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، أن تحميل الضرائب على الدروس الخصوصية بهدف تحقيق العدالة الضريبية، موضحاً أن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية لا يعد سنداً قانونياً لتقنين أوضاعها.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن جميع الجمعيات الأهلية التي تكون في مسجد أو كنيسة، وقرار إنشائها إذا كان فيه دروس خصوصية فهو معفي من البداية، مضيفاً أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة طبقاً للقانون.