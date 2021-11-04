نادر السيد: كفة الزمالك والأهلي قبل مباراة القمة «متكافئة»

قال نادر السيد، حارس المرمى السابق بنادي الزمالك، إن كفة الزمالك والأهلي قبل مباراة القمة، متكافئة، مشيرًا إلى أن الأكثر انسجامًا هو من سيحسم اللقاء لصالحه.

وأضاف نادر السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أداء الأهلي أمام البنك الأهلي، يوجه رسائل خادعة، وليس كما يردد البعض أن الأداء يزيد من فرص الزمالك في الفوز، مشيرًا إلى أن التجانس أيضًا ما زال لم يكن بالشكل المطلوب بين لاعبي الأحمر.

واستكمل حارس الزمالك السابق، أن الأبيض يمتلك لاعبين أصحاب مهارات فردية كبيرة، إلا أنهم يقدمون لعبًا جماعيًا رائعًا، مشيرًا إلى أنه من حسن حظ الزمالك منعه من القيد لفترتين، خاصة وأنه لم يكن بحاجة لأي تدعيمات، وبالتالي استعاد لاعبيه المُعارين والناشئين أيضًا.

واختتم تصريحاته «الأهلي تعاقد مع عناصر قوية للغاية ينقصها التجانس مع بقية اللاعبين، والزمالك يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين بخلاف استقرار الجهاز الفني، ومشاركة محمد الشناوي في المباراة إضافة نفسية لزملائه».