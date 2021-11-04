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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاجودا: إدارة الزمالك كانت تتغير كل أسبوع.. وحازم إمام أفضل لاعب دربته في حياتي

البرتغالي مانويل
البرتغالي مانويل كاجودا

أكد البرتغالي مانويل كاجودا المدير الفني الأسبق للزمالك أنه واجه ظروف صعبة خلال فترة تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وقال كاجودا في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، " أتذكر أن مرتضى منصور كان يرحل ويعود كل أسبوع تقريبا والأمور الإدارية كانت غير مستقرة".

وتابع :"على العكس الأهلي كان مستقر إداريا وماليا وكان به 9 لاعبين بين صفوف منتخب مصر".

وأكمل :"حازم إمام أفضل لاعب دربته في حياتي الكروية وموهبة لن تتكرر، وإبراهيم سعيد كان فنيا على مستوى عالي لكنه كان يحتاج للتركيز في الكرة بشكل أكبر، وعلى جانب الأهلي أتذكر جيدا محمد بركات فكان لاعب رائع".

وواصل "احتفلت بعد فوز الزمالك ببطولة الدوري، وقومت بعمل احتفالية في منزلي، وقميص الزمالك أرتديه بشكل مستمر في البرتغال لأنه عزيز عليا جدا والشعب المصري كان يعاملني معاملة رائعة".

وأضاف :"الزمالك أشبه بالفرعون المصري لتاريخه وشعبيته الكبيرة".

مانويل كاجودا مرتضى منصور منتخب مصر حازم امام إبراهيم سعيد الأهلى محمد بركات الزمالك

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