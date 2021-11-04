عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية: تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا آمن تماما

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد أى اشتراطات على الأطفال اللذين سيتلقون اللقاح من سن 15 سنة،قائلاً:" أحنا كنا واقفين عند سن 18 لكن بعد التجارب الأكلينيكية و السريرية دول كثيرة منها 13 دولة عربية تعطي التطعيم حالياً من سن 12 سنة إلى 18 سنة.

وأضاف " عادل خطاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن منظمة الغذاء و الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية أقرت أن التطعيم يأخذ من سن 5 سنوات ، موضحاً أن دولة البحرين تمشي على نفس هذا النهج.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إلى أن تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا أمن تماماً، مضيفاً أن خطوة تطعيم الأطفال من عمر 15 عاما بلقاحات كورونا مهمة جداً.