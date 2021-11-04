بيومي فؤاد: الأهلي سيفوز على الزمالك بفارق هدفين.. خائف من التحكيم المصري لهذا السبب

قال الفنان بيومي فؤاد أنه ينتمي للنادي الأهلي ويتمني الفوز له أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف بيومي فؤاد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد على قناة النهار:" أتوقع فوز الأهلي بفارق هدفين على نادي الزمالك".

وأردف :" وجود محمد الشناوي مطمئن للغاية فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، أشاهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مع أحمد فهمي ".

وأكد الفنان بيومي فؤاد أن نادي الزمالك يملك لاعبين على مستوي عالي ويستطيع كل منهما أن يقوم بعمل خطورة على دفاع النادي الأهلي فى مباراة القمة.

وأتم " أخشي من خطورة لاعبي نادي الزمالك مثل أشرف بن شرقي ويوسف أوباما وطارق حامد".

واختتم :" أخاف من وجود التحكيم المصري فى المباراة ليس لتفضيل فريق عن اخر، ولكن عشان متخرجش المباراة تعادل".