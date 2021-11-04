رائعة رونالدو حاضرة.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المُرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وشهد هذا الأسبوع إقامة 16 مباراة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، شهدت نجاح 4 فرق في التأهل إلى دور الـ16 بشكل رسمي.

ونجح ليفربول في التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، كما تأهل أياكس بعدما ضرب بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة.



وتمكن كذلك بايرن ميونخ الألماني في التأهل للدور ذاته بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، حيث فاز النادي البافاري على بنفيكا بنتيجة 5-2، ولحق أيضًا يوفنتوس الإيطالي بركب المتأهلين، بعدما انتصر على زينيت الروسي بأربعة مقابل هدفين.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا



هدف كريم بنزيما، مُهاجم ريال مدريد في مرمى شاختار، وسجّله في الدقيقة 61 بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

هدف روبرت ليفاندوفسكي الثاني، مُهاجم بايرن ميونخ في مرمى بنفيكا، وسُجّل في الدقيقة 61.

هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأول في مرمى أتالانتا، والذي سجله في الدقيقة 45، بعد أسيست رائع بالكعب من برونو فرنانديز.

هدف لوكاس نميتشا، لاعب فولفسبورج في مرمى سالزبورج، والذي جاء في الدقيقة 60.