عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رائعة رونالدو حاضرة.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

رونالدو
رونالدو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المُرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وشهد هذا الأسبوع إقامة 16 مباراة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، شهدت نجاح 4 فرق في التأهل إلى دور الـ16 بشكل رسمي.

ونجح ليفربول في التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة، كما تأهل أياكس بعدما ضرب بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة.


وتمكن كذلك بايرن ميونخ الألماني في التأهل للدور ذاته بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، حيث فاز النادي البافاري على بنفيكا بنتيجة 5-2، ولحق أيضًا يوفنتوس الإيطالي بركب المتأهلين، بعدما انتصر على زينيت الروسي بأربعة مقابل هدفين.

الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا


هدف كريم بنزيما، مُهاجم ريال مدريد في مرمى شاختار، وسجّله في الدقيقة 61 بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

هدف روبرت ليفاندوفسكي الثاني، مُهاجم بايرن ميونخ في مرمى بنفيكا، وسُجّل في الدقيقة 61.

هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأول في مرمى أتالانتا، والذي سجله في الدقيقة 45، بعد أسيست رائع بالكعب من برونو فرنانديز.

هدف لوكاس نميتشا، لاعب فولفسبورج في مرمى سالزبورج، والذي جاء في الدقيقة 60.

 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا دوري ابطال أوروبا ليفربول أتلتيكو مدريد أياكس بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ بنفيكا

ترشيحاتنا

محمد فضل عن أزمة كهربا في الأهلي: يحتاج معاملة نفسية خاصة

أجهزة الأمن تعثر على جثة "حماة" خط الفيوم المسجل خطر

للحفاظ على الجسم.. أفضل المكملات الغذائية لمن تعدى 60 عاما

دعاء تيسير العمل والرزق ..احرص عليه يوميا قبل الخروج من المنزل

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 4 - 11-2021

غياب صلاح وحضور رونالدو .. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ