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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تتكاثر دون تزاوج.. طيور نادرة تتعرض للانقراض

النسور
النسور

نسور الكندور، التي تقطن ولاية كاليفورنيا الأميركية والمعرضة بشدة لخطر الانقراض، يمكنها أن تتكاثر دون تزاوج حسبما أظهرت دراسة أجراها علماء مختصون بالحفاظ على الحياة البرية.


وحسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية، خلال تحليل دوري لعينات بيولوجية من ذلك النوع من النسور، وجد الخبراء في تحالف الحياة البرية بحديقة حيوانات سان دييغو أن فرخين من فراخ الكندور خرجا للحياة من بيض غير مخصب.


وقالت سينثيا ستينر المديرة المشاركة لقسم أبحاث الحفاظ على الحياة البرية في التحالف "كانت هذه مفاجأة كبرى للأمانة. لم نكن نتوقع شيئا كهذا.


وذكرت حديقة الحيوان أن الفرخين هما أول مثالين على التكاثر اللاجنسي في سلالات هذا النوع من نسور كاليفورنيا.


وأوضحت ستينر "هذا اكتشاف نادر جدا لأنه أمر غير معروف في الطيور بصفة عامة. هذا شيء معلوم حدوثه في كائنات أخرى.. في الزواحف والأسماك، لكنه نادر جدا في الطيور وبخاصة في الأنواع البرية".


وأضافت أن الأمر غريب لأن الأنثيين اللتين وضعتا البيضتين كانتا في مكان يؤوي ذكورا قادرين على التزاوج وقد وضعتا من قبل بيضا بالتزاوج. ولم يتأكد قط من قبل حدوث تكاثر لا جنسي في أي من أنواع الطيور التي يجتمع فيها ذكور بالإناث.


وبينت ستينر أن وزن الفرخين كانا أقل من الطبيعي وإن أحدهما أُطلق في الحياة البرية ونفق عام 2003 وعمره عامان بينما عاش الآخر في الأسر ثماني سنوات ونفق عام 2017.


ونسور الكندور في كاليفورنيا من أندر الطيور في العالم لكن أعدادها تتزايد. مؤكدة أنه يوجد الآن حوالى 500 كندور يعيش حوالى 200 منها في الأسر و300 في الحياة البرية.

تزاوج البرية الحياة الانقراض كاليفورنيا نسور

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